À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les sélections des Pays-Bas et de l’Algérie poursuivent leur préparation avec une confrontation amicale prévue ce mercredi 3 juin à Rotterdam. Une rencontre qui permettra aux deux équipes de peaufiner leurs automatismes avant le grand rendez-vous mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Les Néerlandais, considérés parmi les favoris du tournoi, cherchent à confirmer leur bonne dynamique après une victoire face à la Norvège (2-1) et un match nul contre l’Équateur (1-1) lors de la dernière fenêtre internationale. Les hommes du sélectionneur néerlandais disputeront ensuite un ultime match de préparation contre l’Ouzbékistan, le 8 juin.

De son côté, l’Algérie aborde cette rencontre avec l’ambition de monter en puissance après une campagne continentale décevante lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs restent toutefois sur des résultats encourageants, avec un large succès face au Guatemala (7-0) suivi d’un nul vierge contre l’Uruguay (0-0).

Un test important avant le Mondial

Cette affiche constitue une occasion précieuse pour les deux sélectionneurs d’évaluer l’état de forme de leurs effectifs et d’effectuer les derniers réglages tactiques avant le début de la compétition mondiale.

À quelle heure se joue Pays-Bas – Algérie ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45 au stade de Rotterdam.

Sur quelle chaîne voir le match ?

La rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie sera retransmise en direct sur L’Équipe Live. Un suivi commenté sera également assuré en temps réel sur les plateformes spécialisées.