⁠La Polonaise Maja ​Chwalinska, issue des qualifications, s’est qualifiée ​mercredi pour les demi-finales de Roland-Garros ‌après sa ‌victoire sur la Russe ‌Anna Kalinskaya (7-6 (3), 6-3).

Grâce à son succès, la gauchère de 24 ans, 114e ⁠mondiale, devient seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à rejoindre le dernier carré de ​Roland-Garros dans l’ère Open après l’Argentine Nadia Podoroska en 2020, ⁠la sixième dans un tournoi du Grand Chelem.

Elle défiera la Biélorusse ⁠Aryna Sabalenka ou la Russe Diana Shnaider pour une place en finale.

Après avoir éliminé la Française Diane Parry en huitièmes de finale, Maja Chwalinska (6-3, 6-2) a cette fois-ci écarté de son chemin la 24e mondiale, ​soit la troisième victoire contre une membre du top 50 de sa carrière, toutes obtenues lors ‌de son parcours sur l’ocre parisien.

Menant 5-1 dans le premier set, la Polonaise a vu ⁠son adversaire revenir à 5-5, mais elle ‌a eu les nerfs plus solides pour remporter le tie-break. Elle a rapidement pris les devants dans la seconde manche, réussissant le double break pour mener 4-1, avant de conclure un peu plus tard sur ‌le service d’Anna Kalinskaya.

“Chaque match ici ⁠est un peu fou”, a réagi sur le court Maja Chwalinska, qui n’a lâché qu’un ‌set depuis le début du tournoi. “À l’intérieur, je suis nerveuse et stressée. J’essaie de me concentrer ‌sur mon ⁠jeu et je suis contente d’avoir réussi à le faire.”