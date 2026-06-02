Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, organise, les 5 et 6 juin 2026, un colloque scientifique international sur « Les gens autour du Baron » Rodolphe d’Erlanger, initialement prévu les 13 et 14 février.

Cette conférence donnera, ainsi, l’occasion à des spécialistes, chercheurs et experts d’examiner le parcours du Baron d’Erlanger sous divers angles, ainsi que son entourage féminin et masculin qu’il a sollicité et qui l’a notamment inspiré et aidé dans son parcours.

Le programme du colloque comprend six sessions scientifiques au cours desquelles les chercheurs aborderont sous divers angles les domaines de prédilection du Baron ainsi que son entourage.

Cette approche repose sur le fait que le palais du Baron d’Erlanger Ennejma Ezzahra n’est pas uniquement lié à la musique, mais aussi à l’architecture, à la mosaïque, à l’art du jardin parmi de nombreuses autres disciplines.

En effet, le Baron, propriétaire du palais, était un peintre, musicologue et orientaliste dynamique et prolifique dans divers domaines. Il sollicitait les meilleurs experts pour ses projets du bassin méditerranéen et d’ailleurs.

La première session étudiera « L’art, la littérature et l’architecture dans le contexte du projet du Baron d’Erlanger », tandis que la deuxième s’intitule « Des hommes autour du Baron dans le domaine de la musique ».

La troisième session sera quant à elle consacrée à la relation du Baron Rodolphe d’Erlanger avec la peinture, l’architecture et le patrimoine. Ces trois sessions se dérouleront durant la première journée de la conférence.

Elles seront animées par les interventions de plusieurs universitaires, chercheurs et acteurs des milieux culturel et journalistique. Il s’agit notamment de Saloua Ben Hfayedh (chercheuse en musique et directrice générale d’Ennejma Ezzahra), Khaled Oueb, Fakher Kharrat, Mounir Fendri, Mohamed Wahid Khadhraoui, Anis Klibi, Mehdi Trabelsi, Makram Lansari, Fakher Rouissi, Chérifa Garoui, Ali Louati, Fatma Jabberi Farroukh, Mounir Hentati, Marwa Hlel, Raja Yassine, Aicha Ibrahim, Najla Abassi, ainsi que la journaliste égyptienne Rania Hefny, rédactrice en chef au journal égyptien Al-Ahram, et la chercheuse du CMAM Winkie Williamson.

La deuxième journée de la conférence sera consacrée à l’examen de la relation du Baron avec le patrimoine et la musique à travers une quatrième session intitulée « Le Baron Rodolphe d’Erlanger et d’autres figures de la musique et du patrimoine ».

La cinquième session abordera le thème « Le Baron Rodolphe d’Erlanger : patrimoine, droit et représentations du savoir ». La sixième et dernière session sera dédiée au thème « Le Baron Rodolphe d’Erlanger et son réseau de relations avec les acteurs de la scène musicale ».

Ces sessions seront animées par Mohamed Seif Allah Ben Abderrazzak, Mohamed Anis Hammami, Mokhtar El Mestaisser, Chadha Hichri, Mohab Ben Letaief, Wasim Bouras, Mohamed Kheireddine Annabi, Abdelaziz Daoulatli, Kmar Ben Nefissa, Leila Temime Blili, Amira Loubiri, Anas Bouras, Mohamed El Hédi Ben Jaafar, Elyes Blagui, Linda Sahraoui, et le Dr Salvatore Morra de l’Université de Cambridge.

Cet événement sera ponctué par la projection d’un film documentaire sur le palais Ennejma Ezzahra, réalisé par Lotfi Bahri.