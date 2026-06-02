Les travaux de construction de la piscine municipale couverte semi-olympique de la Manouba devraient reprendre prochainement après le relèvement de l’enveloppe financière du projet à 14,8 millions de dinars, la mobilisation des crédits additionnels nécessaires à sa réalisation et l’approbation, fin mai 2026, par la Haute commission de contrôle et d’audit des marchés publics de l’attribution du marché à une entreprise.

Les services régionaux ont, par ailleurs, entamé la préparation du dossier du marché en vue du démarrage des travaux, lequel devrait être finalisé dans les prochains jours.

Le commissaire régional à la Jeunesse et aux Sports, Kamel Henid, a indiqué à la correspondante de l’agence TAP que ce projet, inscrit depuis 2017, a finalement retrouvé la voie de la réalisation après plusieurs difficultés, notamment la résiliation d’un premier marché, le retrait d’une deuxième entreprise et le lancement de plusieurs appels d’offres, dont le quatrième et dernier remonte à juillet 2025.

Il a précisé que le coût du projet est passé de 12,7 millions de dinars, avec une contribution de 360 mille dinars de la municipalité de la Manouba, à son montant actuel de 14,8 millions de dinars, après réévaluation par la commission d’évaluation et mobilisation des crédits nécessaires par le ministère de la Jeunesse et des Sports, soucieux de relancer ce chantier lancé en août 2021 et interrompu alors que son taux d’avancement ne dépassait pas 1 %, selon la même source.

Les travaux porteront sur une superficie de 2.420 m². Le complexe comprendra notamment un bassin de natation à six couloirs d’une profondeur de 1,8 mètre, des gradins de 100 places, des vestiaires, une buvette, des bureaux, un magasin, des sanitaires ainsi qu’un parking et l’ensemble des équipements nécessaires.

Ce projet sportif et destiné à la jeunesse devrait constituer un acquis important pour la région en ouvrant de nouvelles perspectives aux jeunes pour découvrir et développer leurs aptitudes sportives, notamment dans la discipline de la natation. Il offrira également un espace de loisirs attractif pour les familles grâce à son emplacement stratégique au sein d’un pôle intégré regroupant le complexe sportif, la salle des sports individuels et le complexe de jeunesse.

Selon les autorités régionales, cette infrastructure contribuera à renforcer la complémentarité des équipements dédiés aux jeunes, à élargir les possibilités de pratique des activités sportives, culturelles et récréatives et à améliorer la qualité de vie dans la région.

L’annonce de la mobilisation des crédits supplémentaires et de l’approbation définitive du marché a été saluée par les habitants, la municipalité, les membres du conseil local de développement de la Manouba ainsi que par la députée à l’Assemblée des représentants du peuple, Asma Derouiche, qui a considéré ce dossier comme l’une de ses priorités parmi les projets en suspens dans le gouvernorat.

La parlementaire a exprimé à la TAP son espoir de voir les travaux progresser à un rythme soutenu et être achevés dans les délais prévus afin que cette infrastructure sportive essentielle puisse entrer rapidement en exploitation.