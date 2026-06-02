Les travaux de raccordement de la cité Nezla Jaoufia à Kébili-ville ainsi que les quartiers El Bassatine et Enassim à Jemna dans la délégation de Kébili-sud au réseau d’assainissement ont démarré récemment. Le coût de ce projet s’élève à 17 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional d’assainissement, Mohamed El Khaldi.

Plus de mille foyers à Jemna profiteront de ce projet qui porte en particulier sur la pose de 27 mille mètres linéaires de conduites (160 à 500 cm) et de 18 mille mètres linéaires de canalisations (250 à 400 cm) ainsi que la construction de deux stations de pompage avec des capacités allant de 20 à 30 litres/s. D’autres travaux seront, également, menés pour assurer l’extension du réseau d’assainissement jusqu’à la région d’El Galaâ à Douz nord, a-t-il ajouté.

S’agissant du quartier Nezla Jaoufia, les travaux concernent notamment l’installation de nouvelles canalisations pour le raccordement de 80 familles au réseau d’assainissement, outre la construction d’une station de pompage d’une capacité de 110 litres/s, d’après la même source.