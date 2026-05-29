Les services du commissariat régional au développement agricole (CRDA) a Jendouba, l’Institut national des grandes cultures ainsi que l’Office national des céréales ont dépêché, vendredi, une commission spécialisée chargée d’évaluer le degré de maturité des cultures céréalières en prévision du démarrage de la campagne de moisson.

Cette mission porte notamment sur les cultures d’orge et de fèves, en vue de l’émission d’une décision autorisant l’ouverture des centres de collecte.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’un des membres de la commission a indiqué que les cultures d’orge et de fèves sont désormais prêtes pour la récolte, soulignant la nécessité d’ouvrir les centres de collecte afin de permettre aux producteurs de commercialiser directement leurs récoltes.

Il a, par ailleurs, estimé que le blé, dans ses variétés tendre et dur, atteindra sa pleine maturité au cours des dix premiers jours du mois de juin.

La commission a ainsi proposé de fixer au 10 juin prochain la date officielle du lancement de la campagne de moisson, a ajouté la même source, précisant que l’ensemble des centres de collecte sont prêts à réceptionner et acheminer les quantités attendues.

Les superficies consacrées aux grandes cultures dans le gouvernorat de Jendouba dépassent les 84 mille hectares.