Le palmarès de la 30e édition des Prix littéraires Comar d’Or, distinctions annuelles consacrées à la production romanesque tunisienne en langues arabe et française, a été dévoilé lors d’une cérémonie officielle organisée à la grande salle du Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture de Tunis.

Voici les romans primés en langue française:

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Et voici les romans primés en langue arabe:

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Depuis la création du prix, 1 271 romans ont été examinés au total, se répartissant entre 846 ouvrages en langue arabe (650 par des hommes, 196 par des femmes) et 425 en langue française (295 par des hommes, 130 par des femmes).