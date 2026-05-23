Real Madrid a officialisé vendredi le départ du défenseur autrichien David Alaba au terme de son contrat prévu fin juin.

Le joueur de 33 ans quitte le club madrilène après cinq saisons passées sous le maillot merengue.

Dans un communiqué, le Real Madrid a salué « un joueur qui a fait partie d’une équipe ayant brillé durant l’une des périodes les plus fastes de notre histoire ».

Des années marquées par les blessures

Arrivé en 2021 en provenance du Bayern Munich, David Alaba avait rejoint Madrid après une carrière très riche en Allemagne.

Ses dernières saisons en Espagne ont toutefois été perturbées par plusieurs blessures successives.

Malgré ces difficultés physiques, l’international autrichien aux 112 sélections a disputé 131 matches avec le Real Madrid.

Onze trophées remportés avec les Merengue

Durant son passage au club espagnol, David Alaba a remporté onze titres, dont deux Ligues des champions, deux championnats d’Espagne et une Coupe du Roi.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a rendu hommage au défenseur autrichien en soulignant « son dévouement » et « son travail ».

Il a également évoqué « cette image emblématique » liée au parcours victorieux du Real vers sa 14e Ligue des champions en 2022.

« Le Real Madrid sera toujours sa maison », a ajouté Florentino Pérez.

Une nouvelle étape avant le Mondial 2026

Libre à partir de cet été, David Alaba pourra désormais rejoindre le club de son choix avant de disputer sa première Coupe du monde avec l’Autriche.

La sélection autrichienne évoluera dans le groupe J du Mondial 2026 avec l’Argentine, l’Algérie et la Jordanie.