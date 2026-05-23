Le RC Lens a remporté la première Coupe de France de son histoire en battant en finale l’OGC Nice (3-1), vendredi soir au Stade de France à Paris.

L’exploit des hommes de Pierre Sage vient compléter une saison exceptionnelle du club nordiste en Ligue 1, couronnée d’une deuxième place au classement après le PSG et d’une qualification en Ligue des champions.

Après un début difficile pour les Lensois, le milieu offensif Florian Thauvin a ouvert le score à la 24e minute de jeu, alors que son coéquipier Odsonne Édouard a inscrit le deuxième but à la 41e minute.

Les Niçois ont pu revenir dans le jeu grâce à une frappe de Djibril Coulibaly dans le temps additionnel de la première mi-temps. L’équipe nordiste a réussi le break grâce à une réalisation de Abdallah Sima à la 77e minute, son cinquième but de la saison dans la compétition.

Le RC Lens, qui compte à son palmarès notamment un championnat de France (1998) et une Coupe de la Ligue (1999), ont déjà disputé trois finales sans succès (1948, 1975, 1998).

Nice qui compte dans ses rangs l’international tunisien Ali Abdi, entré en jeu à la 67e minute, devra de son côté relever la tête dès mardi lors du match aller du barrage de maintien en Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, avant le match retour programmé trois jours plus tard à domicile.