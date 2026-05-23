Le Real Madrid CF affrontera le Athletic Club Bilbao ce samedi 23 mai 2026 au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Liga.

Cette rencontre de clôture de saison débutera à 21h00 (heure locale). Elle intervient dans un contexte contrasté pour les Madrilènes, qui achèvent une saison décevante et sans titre majeur. Ce match marquera également la fin d’une courte période sous la direction de l’entraîneur Álvaro Arbeloa.

Le Real Madrid reste sur une victoire à l’extérieur contre Séville (0-1) et aborde ce dernier match sans véritable enjeu sportif. En revanche, l’Athletic Bilbao joue gros, puisque le club basque, actuellement au milieu de tableau, peut encore décrocher une qualification européenne en cas de succès.

Lors du match aller, les Madrilènes s’étaient largement imposés en terres basques sur le score de 3-0.

La rencontre Real Madrid vs Athletic Bilbao sera diffusée en direct ce samedi à 21h00 sur beIN Sports 2.