Le Torino FC affrontera la Juventus FC ce dimanche 24 mai 2026, au Stadio Olimpico di Torino, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Serie A.

Le coup d’envoi de cette rencontre très attendue du derby turinois sera donné à 20h45 (heure locale). Les deux équipes s’apprêtent à clôturer leur saison dans un match toujours particulier, marqué par une forte rivalité locale et un enjeu symbolique important.

La rencontre sera diffusée en direct sur la plateforme DAZN, détenteur des droits de la Serie A, permettant aux supporters de suivre ce choc en streaming.

Le match Torino vs Juventus promet une belle intensité entre deux clubs historiques du football italien, dans une atmosphère toujours électrique au stade.