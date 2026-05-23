Crystal Palace reçoit Arsenal ce dimanche 24 mai 2026 à Selhurst Park, dans le cadre de la 38e journée de Premier League.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 17h00 (heure locale). Le match sera diffusé en direct sur les chaînes Canal+ Foot et Canal+ Live 2.

Ce duel de fin de saison de la Premier League s’annonce important pour le classement final entre les deux clubs londoniens et le haut du tableau.

La rencontre Crystal Palace vs Arsenal sera donc à suivre en direct à partir de 17h00 sur Canal+ Foot et Canal+ Live 2.