La Tunisie abrite au cours du mois de juin 2026, la 2Ã¨me Ã©dition du programme de formation des cardiologues africains, lancÃ© en 2025 en collaboration entre l’agence japonaise de coopÃ©ration internationale (JICA) le groupe mÃ©dical japonais Tokushukai, et lâ€™hÃ´pital “la Rabta” Ã Tunis.

Les prÃ©paratifs de cette Ã©dition a Ã©tÃ© au centre d’un entretien tenu rÃ©cemment entre lâ€™ambassadeur de Tunisie au Japon Ahmed Chafra et le ministre d’Ã©tat japonais de la santÃ©, du travail et des affaires sociales, NIKI Hirobumi, selon un communiquÃ© publiÃ© vendredi, par lâ€™ambassade de Tunisie Ã Tokyo.

L’entretien a permis d’examinerÂ les moyens de renforcer les programmes de coopÃ©ration entre la Tunisie et le Japon dans le domaine de la santÃ©, tant sur le plan bilatÃ©ral que dans le cadre de la coopÃ©ration trilatÃ©rale.

Les deux parties ont Ã©voquÃ© un nombre de programmes en cours de rÃ©alisation entre les deux pays amis dans le secteur de la santÃ©, soulignant lâ€™importance dâ€™Ã©largir les domaines de coopÃ©ration pour inclure lâ€™Ã©change dâ€™expertises, le transfert de connaissances et lâ€™utilisation des technologies mÃ©dicales japonaises de pointe.

La rÃ©union a permis Ã©galement de souligner le haut niveau des compÃ©tences mÃ©dicales et paramÃ©dicales tunisiennes Ã l’Ã©chelle internationale et de passer en revue les opportunitÃ©s de partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine de lâ€™industrie pharmaceutique.