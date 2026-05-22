L’école d’été sur les “droits de la méditerranée”, organisée par l’université de Carthage et la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis a démarré hier jeudi à Tunis et se poursuivra jusqu’au 25 mai 2026, avec la participation de chercheurs et des partenaires concernés par les questions environnementales et la gouvernance des ressources de la méditerranée.

Cette manifestation scientifique comprend plusieurs thèmes dont notamment, le droit international de la mer, la biodiversité marine, la protection des côtes, la pollution plastique, les changements climatiques, les zones protégées et la gouvernance des ressources de la méditerranée, selon un communiqué publié vendredi, par l’institut de recherche pour le développement (IRD).

Au premier jour des travaux, des allocutions de bienvenue ont été présentées par le doyen de la faculté, Wahid Ferchichi et le représentant de l’IRD en Tunisie, Alexis Sierra.

La première séance a été consacrée au thème ” les droits de la méditerranée entre les deux rives” dans le cadre d’une conférence donnée par le chercheur à l’institut de recherche pour le développement Victor David et une intervention sur “l’économie bleue en Tunisie” faite par la directrice générale au ministère de l’environnement, Aouatef Messai.

L’institut de recherche pour le développement a précisé dans le même communiqué que sa participation à cette manifestation reflète son engagement à soutenir une recherche scientifique basée sur le partenariat et la coopération, au service du dialogue scientifique et de la protection des écosystèmes en méditerranée.

Il convient de noter que l’IRD est un établissement français de recherche qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les universités et les instituts de recherche tunisiens, pour renforcer le développement durable et relever les défis à l’échelle mondiale.

Ses activités sont axées sur les recherches interdisciplinaires au service des objectifs de développement durable en vue de trouver des solutions aux changements climatiques, aux problèmes de santé et au développement social.