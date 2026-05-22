Le championnat de Ligue 2 professionnelle entre dans sa phase décisive avec les demi-finales du tournoi de barrage d’accession à la Ligue 1. Les rencontres sont prévues le 25 mai à partir de 16h.

Deux affiches à élimination directe

La première demi-finale opposera le CS Hammam-Lif à l’AS Kasserine au stade de Hammam-Lif.

Dans la seconde rencontre, le Stade Gabésien accueillera l’US Tataouine au stade de Gabès.

Une étape clé vers la Ligue 1

Ces deux matches détermineront les équipes qualifiées pour la phase finale du barrage d’accession à la Ligue 1. Le coup d’envoi est fixé à 16h pour les deux rencontres.