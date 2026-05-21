L’ambassade de la République tunisienne à Bagdad a annoncé, jeudi, le report du premier vol direct (Bagdad-Tunis-Bagdad) au 28 mai prochain, après un accord passé entre Iraqi Airways et les autorités tunisiennes concernées.

L’ambassade a indiqué, dans un communiqué publié sur sa page facebook, que la décision de reporter les vols est due à des raisons techniques, précisant qu’Iraqi Airways œuvre à surmonter tous les obstacles pour la reprise de ses vols directs à destination et en provenance de Tunis.

Elle a aussi indiqué que la vente des billets a commencé pour le premier vol et les vols hebdomadaires suivants, mettant à disposition un numéro de téléphone 00964 7727777821 pour toute réservation ou tout achat de billets.

L’ambassade avait annoncé le 11 mai la reprise des vols directs entre Bagdad et Tunis assurés par Iraqi Airways, à compter du jeudi 21 mai, à raison d’un vol hebdomadaire tous les jeudis au départ de l’aéroport de Bagdad, le vol de retour ayant lieu le même jour depuis l’aéroport international de Tunis-Carthage.