Zamalek SC a remporté le championnat d’Égypte de football après sa victoire face à Ceramica Cleopatra FC (1-0), mercredi lors de la dernière journée du groupe de play-off. Le club cairote valide ainsi son titre avec une fin de parcours maîtrisée.

L’international tunisien Seifeddine Jaziri décroche à cette occasion un sacre national avec le club égyptien. Le Zamalek n’avait besoin que d’un point pour être champion, quel que soit le résultat des autres rencontres du groupe.

Une victoire décisive malgré la pression

Le match a été rapidement orienté par un but d’Ouday Dabbagh en première période. Ceramica Cleopatra a ensuite manqué un penalty après la pause, laissant filer ses chances de revenir au score.

Cette victoire permet au Zamalek de conclure la saison avec 56 points et de devancer Pyramids FC de deux unités.

Un 15e titre pour le Zamalek

Ce sacre constitue le 15e titre de champion d’Égypte de l’histoire du club. Zamalek confirme sa place parmi les références du football national.

Dans le même temps, Pyramids FC termine deuxième et valide sa qualification pour la Ligue des champions africaine après sa victoire face à Smouha SC (2-1).

Al Ahly SC termine à la troisième place avec 53 points, après un succès sur le terrain du Al Masry SC (2-0), malgré une expulsion en première période.

Ceramica Cleopatra boucle la saison à la quatrième place avec 44 points et obtient également une qualification pour la Coupe de la Confédération africaine.