Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, se rendra jeudi au Caire à une réunion ministérielle trilatérale Tunisie-Égypte-Algérie consacrée à l’évolution de la situation en Libye, sur instruction du président de la République, Kaïs Saïed.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par le département des Affaires étrangères sur ses canaux officiels, cette rencontre de haut niveau, organisée à l’invitation du chef de la diplomatie égyptienne, réunira également le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, afin d’accompagner les parties libyennes vers une solution politique consensuelle capable de préserver l’unité, la sécurité et la stabilité de leur pays.

La réunion se penchera également sur les initiatives régionales et internationales engagées en faveur d’un règlement durable de la crise libyenne, ainsi que sur les perspectives de coopération avec la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), afin de renforcer le dialogue inter-libyen et de favoriser un processus politique global sous l’égide des Nations Unies.