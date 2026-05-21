Les programmes d’élaboration et de révision des plans d’aménagement urbain dans les différentes municipalités du gouvernorat de Tozeur affichent un taux d’avancement significatif.

Le directeur régional de l’équipement et de l’habitat, Thabet Nsibi, a indiqué que ces programmes contribuent à l’organisation de l’espace urbain, au soutien de l’investissement et à l’amélioration des conditions de vie.

Au cours des années 2025 et 2026, l’accent a été mis sur la révision des plans d’aménagement urbain de toutes les municipalités ainsi que sur l’élaboration de nouveaux plans dans d’autres zones.

À cet effet, l’approbation de six plans d’aménagement urbain a déjà été finalisée, a précisé la même source à l’Agence TAP.

Dans ce cadre, le plan d’aménagement urbain de la municipalité de Hazoua a été approuvé en mai 2025, tandis que les plans des zones d’El Mahassen et de Bouhlel, relevant de la municipalité de Degache, ont été approuvés en octobre 2025.

En novembre dernier, les plans d’aménagement urbain de la zone de Dghoumes (municipalité de Degache) ainsi que de la zone de Chebika (municipalité de Tameghza) ont également été validés. Au début de l’année en cours, de même que le plan d’aménagement urbain de la localité de “Sabaa Abiar”, relevant aussi de la municipalité de Degache.

A cet effet, six nouveaux plans d’aménagement urbain sont actuellement à l’étude en vue de leur approbation durant l’année en cours.

Ils concernent les municipalités de Degache et de Tozeur, en plus d’un plan d’aménagement pour la municipalité de Nefta, actuellement dans sa deuxième phase d’étude, qui consiste en l’élaboration du dossier de décision de mise à jour par le bureau d’études, ce qui implique la délimitation des zones d’extension urbaine.

Des plans d’aménagement urbain sont également en cours d’élaboration pour les municipalités d’El Hamma du Jérid et de Tameghza, actuellement au stade de proposition des hypothèses d’extension, ainsi que pour la zone de Chakmou relevant de la municipalité d’El Hamma du Jérid, qui se trouve à l’étape de conception des documents cartographiques.

Le directeur régional de l’Équipement et de l’Habitat a souligné que les plans d’aménagement urbain revêtent une grande importance étant donné qu’ils permettent de transformer la vocation des terres agricoles en zones résidentielles et de les mettre à la disposition des municipalités afin de contribuer à la création de réserves foncières, qu’elles soient résidentielles, industrielles ou destinées à des équipements et infrastructures publics.