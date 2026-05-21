L’Agence Foncière Industrielle (AFI) a annoncé, mercredi, le lancement d’un nouveau système informatique dédié au suivi de l’exploitation du foncier industriel.

Le déploiement de ce nouveau système qui a été présenté lors d’une réunion organisée le 19 mai 2026, au siège de l’AFI, à Tunis, vise le renforcement de la gouvernance des zones industrielles en Tunisie. Il permettra d’assurer un suivi rigoureux de l’utilisation du foncier industriel et de garantir une application juste et transparente des procédures légales relatives aux situations d’exploitation, favorisant ainsi une allocation optimale des ressources foncières au profit de l’investissement et du développement industriel.

Le nouveau système qui a été intégralement développé par les compétences internes de l’AFI, permettra également la mise à jour en temps réel des données relatives aux projets industriels, l’amélioration de l’efficacité de la gestion des zones industrielles et le renforcement des outils d’aide à la décision et de la gouvernance numérique interne.