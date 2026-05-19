Le programme des quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 a été communiqué. Les rencontres se disputeront les 20 et 21 mai à partir de 15h30, sur plusieurs terrains du pays.

Quatre affiches sont au menu, avec notamment l’entrée en lice de formations historiques et de clubs en quête d’un parcours en profondeur dans la compétition.

Des affiches réparties sur deux jours

Mercredi 20 mai, le CS Sfaxien recevra le Stade Gabésien à Sfax. Dans le même temps, l’Espérance Sportive de Tunis se déplacera à Bouhajla pour affronter le BS Bouhajla.

Jeudi 21 mai, deux autres rencontres complètent le programme. Le ES Zarzis accueillera le CA Bizertin à Zarzis, tandis que le JS Omrane sera opposé au PS Sakiet Eddaier.

Un calendrier resserré jusqu’à la finale

Les demi-finales de la compétition sont programmées le 24 mai, soit quelques jours après ces quarts de finale.

La finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 est, elle, fixée au 31 mai. Le calendrier impose donc un rythme soutenu aux équipes encore en lice.