Carlo Ancelotti a dévoilé lundi la liste des 26 joueurs retenus avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026. La principale information concerne le retour de Neymar, absent de la Seleção depuis octobre 2023.

À 34 ans, l’ancien joueur du FC Barcelona et du Paris Saint-Germain retrouve la sélection brésilienne après une longue période marquée par des blessures répétées.

Une quatrième Coupe du monde pour Neymar

Meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 79 buts en 128 sélections, Neymar disputera son quatrième Mondial après les éditions 2014, 2018 et 2022.

Le joueur n’avait plus porté le maillot de la Seleção depuis le 17 octobre 2023. Ce jour-là, il avait subi une grave blessure au genou gauche lors d’un match contre l’Uruguay.

Cette blessure l’avait éloigné durablement des terrains et freiné sa continuité en sélection.

Un retour progressif avec Santos

Après deux saisons compliquées à Al Hilal SFC, en Arabie saoudite, Neymar est revenu en 2025 à Santos FC, son club formateur.

Malgré plusieurs problèmes physiques, il a participé au maintien du club en première division avant une nouvelle opération du genou gauche à la fin du mois de décembre.

Depuis l’arrivée d’Ancelotti à la tête du Brésil en mai 2025, Neymar n’avait encore jamais été convoqué.

“Physiquement, je me sens très bien”

Dimanche, après la défaite de Santos contre Coritiba (3-0), Neymar s’est exprimé sur son état physique.

« Physiquement, je me sens très bien », a déclaré l’attaquant devant la presse.

Le Brésil disputera la Coupe du monde 2026 du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.