Le sélectionneur de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, a dévoilé lundi la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Le technicien français a misé sur la continuité en conservant l’essentiel de l’ossature habituelle des Léopards.

La RDC évoluera dans le groupe K aux côtés du Portugal national football team, de la Colombia national football team et de l’Uzbekistan national football team. Les matchs sont programmés les 17, 24 et 28 juin.

Une sélection construite autour de la stabilité

Sans grande surprise, Desabre a privilégié la stabilité pour composer son groupe. Plusieurs cadres habituels de la sélection congolaise figurent dans la liste.

Chez les gardiens, on retrouve notamment Timothy Fayulu, Lionel Mpasi et Mike Epolo.

En défense, la liste inclut Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe ou encore Aaron Wan-Bissaka, parmi les éléments expérimentés du groupe.

Un milieu dense et polyvalent

Le secteur médian rassemble plusieurs profils évoluant en Europe et hors du continent. On note la présence de Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe ou encore Charles Pickel.

Des joueurs offensifs comme Meschack Elia, Théo Bongonda ou Gaël Kakuta figurent également dans cette zone de jeu.

Une attaque emmenée par Bakambu et Wissa

En attaque, la RDC pourra compter sur Cédric Bakambu, Yoane Wissa, Fiston Mayele et Simon Banza.

Cette liste confirme une volonté de continuité dans la préparation du Mondial 2026, avec un groupe construit autour de joueurs déjà habitués aux grandes compétitions internationales.