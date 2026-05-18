Une journée d’information sur les avantages de l’agroécologie a été organisée, lundi, au siège de l’Union de l’agriculture et de la pêche à Siliana.

Tenue à l’initiative de l’Office Régional de l’Elevage et des Pâturages, cette journée s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l’agriculture.

Le directeur régional de l’Office, Karim Ouled Sghaier a indiqué à l’Agence TAP que huit céréaliculteurs dans la délégation de Siliana-sud pratiquent l’agriculture écologique sur des superficies consacrées notamment aux cultures fourragères.

Il a incité les agriculteurs de la région à adopter cette type d’agriculture pour faire face au changement climatique, renforcer la fertilité des sols et substituer les pesticides chimiques par des alternatives naturelles afin de concevoir des systèmes de production agricole plus saines qui s’appuient sur la biodiversité.

Selon plusieurs spécialistes, l’agriculture l’agroécologie est définie comme un ensemble de pratiques visant à mener vers une agriculture durable, écologique et équitable. Elle combine agronomie et écologie pour optimiser les interactions entre plantes, animaux, humains et environnement, en diversifiant les cultures, en réduisant les intrants chimiques et en favorisant la biodiversité.