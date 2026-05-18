Onze structures innovantes ont été sélectionnées dans le cadre de la première cohorte du projet GreenTech Tunisie, pour bénéficier d’un accompagnement à travers l’instrument VAIR, un mécanisme de financement hybride composé à 70 % de subvention et à 30 % d’avance remboursable sans intérêt mis en place par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

D’après la Caisse, cette initiative vise à soutenir le développement et la validation de preuves de concept -PoC-(Test pour valider la faisabilité technique, économique et pratique d’une idée innovante) dans des secteurs stratégiques liés à la transition écologique, notamment les énergies renouvelables, l’économie circulaire, la gestion des déchets, la mobilité durable et l’agriculture intelligente.

Présidant la cérémonie de remise des financements, la Directrice Générale de la CDC, Nejia Gharbi a souligné l’importance de soutenir des solutions locales à fort potentiel technologique et environnemental, capables de répondre aux défis climatiques et économiques actuels, tout en renforçant la compétitivité de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Les onze structures sélectionnées illustrent, selon la CDC, la diversité des innovations développées aujourd’hui en Tunisie autour des enjeux environnementaux et technologiques. Il s’agit de “WattyGo” dont la solution porte sur le développement d’une borne de recharge intelligente pour véhicules électriques, “EcoFlow Drive” qui prévoit de développer un véhicule électrique urbain de taille intermédiaire destiné à promouvoir une mobilité urbaine plus durable et “SVLAB” qui ambitionne de concevoir une Smart Ruche Urbaine, une ruche connectée intégrant des capteurs IoT et une alimentation photovoltaïque autonome destinée au suivi intelligent des ruches en milieu urbain grâce à des données collectées en temps réel et analysées dans une logique d’apiculture durable.

Il s’agit, par ailleurs, de “ProVerdy” qui développe une plateforme SaaS (Software as a Service/ logiciel en tant que service) intelligente permettant aux entreprises de mesurer, réduire et déclarer leur empreinte carbone de manière simplifiée, “Tim’ess Bee” qui propose une solution naturelle destinée au secteur apicole à travers la transformation d’aiguilles de pin en pastilles pour enfumoir et “Sheapit” dont le projet consiste à développer une plateforme digitale intégrant des composantes d’intelligence artificielle afin d’optimiser la mise en relation entre transporteurs et chargeurs.

Parmi les structures sélectionnées figurent également “Mycelium Innovations” qui travaille sur le développement d’un matériau d’emballage biosourcé à base de mycélium et de résidus agricoles locaux, notamment de palmier, “Chimie Verte” qui ambitionne de passer du stade laboratoire à une phase préindustrielle grâce au développement d’unités de traitement innovantes basées sur la technologie plasma et “TerraSens” qui développe une solution d’agriculture intelligente combinant stations agroclimatiques connectées, données satellitaires et intelligence artificielle dans l’objectif d’optimiser la gestion de l’eau et d’améliorer la résilience climatique grâce à des données précises et exploitables en temps réel pour les agriculteurs.

Ont été aussi sélectionnées “Smart Forest Watcher” qui mise sur l’intelligence artificielle et le computer vision afin de détecter précocement les départs de feu et les fumées dans les forêts et “EPI Green” qui développe une technologie innovante de valorisation des déchets plastiques non recyclables à travers un procédé de pyrolyse permettant de produire de l’hydrogène vert et du carbone solide.

L’initiative GreenTECH, implémentée par la Caisse des Dépôts et Consignations en partenariat avec Smart Capital, s’inscrit dans la dynamique du projet Greenov’i. Ce projet est financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme « Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la Planification.