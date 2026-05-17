Jannik Sinner a remporté dimanche le Masters 1000 de Rome en battant Casper Ruud en finale.

Le numéro un mondial s’est imposé en deux sets 6-4, 6-4 pour offrir au tennis italien un premier sacre à Rome depuis 1976. Le dernier Italien à avoir remporté le tournoi était Adriano Panatta.

À 24 ans, Sinner poursuit ainsi sa saison remarquable avec un nouveau titre majeur sur terre battue.

Une finale maîtrisée face à Casper Ruud

Face au 25e mondial, Jannik Sinner a contrôlé la rencontre grâce à une grande régularité dans les échanges et une efficacité constante sur ses jeux de service.

Le joueur italien a remporté les deux manches sur le même score sans laisser Casper Ruud revenir dans le match.

Ce succès lui permet d’ajouter un cinquième trophée à son palmarès cette saison.

Un record partagé avec Novak Djokovic

Grâce à cette victoire à Rome, Jannik Sinner porte son total à 29 titres en carrière.

L’Italien devient également le deuxième joueur de l’histoire à avoir remporté les neuf tournois Masters 1000 du calendrier après Novak Djokovic.

Cette performance confirme la place de Sinner parmi les joueurs majeurs du circuit mondial.