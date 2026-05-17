SSC Naples a validé dimanche sa qualification pour la prochaine Ligue des champions après sa victoire contre Pise SC (3-0), lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A.

L’équipe entraînée par Antonio Conte compte désormais 73 points et ne peut plus terminer au-delà de la quatrième place, avec cinq points d’avance sur le cinquième à une journée de la fin du championnat.

Le champion sortant a dominé une équipe de Pise déjà condamnée à la relégation en Serie B après une seule saison dans l’élite.

Milan et la Roma prennent l’avantage

Dans la course aux autres places qualificatives pour la Ligue des champions, AC Milan et AS Rome ont réalisé une bonne opération.

L’AC Milan s’est imposé sur le terrain du Genoa CFC (2-1) après deux défaites consécutives. Les Milanais occupent désormais la troisième place avec 70 points.

La Roma totalise également 70 points et reste en position favorable pour retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-2019.

La Juventus compromise après sa défaite

Juventus FC a subi un revers important en s’inclinant à domicile contre ACF Fiorentina (2-0).

La Juventus recule de la troisième à la sixième place avec 68 points, derrière Como 1907, vainqueur de Parma Calcio 1913 (1-0).

Le club turinois accuse désormais deux points de retard sur la quatrième place avant la dernière journée et risque de devoir se contenter de la Ligue Europa ou de la Ligue Conférence.

L’Inter célèbre son titre

Déjà assuré du titre depuis deux semaines, Inter Milan devait recevoir Hellas Vérone à San Siro.

Le club lombard, leader avec 85 points, devait célébrer son 21e titre de champion d’Italie ainsi que son doublé Serie A-Coppa Italia avec ses supporters.