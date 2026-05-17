Espérance Sportive de Tunis a décroché dimanche le dernier billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 après sa victoire contre Étoile Sportive de Métlaoui (3-1).

La rencontre, disputée à Métlaoui dans le cadre des huitièmes de finale, a rapidement tourné à l’avantage des Sang et Or.

Houssem Tka a ouvert le score dès la première minute de jeu. En seconde période, Achref Jabri a doublé la mise à la 58e minute avant que l’Algérien Kouceila Boualia n’aggrave le score deux minutes plus tard.

L’ancien joueur espérantiste Raed Fedaa a réduit l’écart pour les Miniers à la 68e minute.

Un quart de finale contre le BS Bouhajla

Grâce à ce succès, l’Espérance retrouvera BS Bouhajla en quarts de finale le 21 mai. Le stade qui accueillera cette rencontre sera communiqué ultérieurement.

Les autres affiches des quarts de finale opposeront CS Sfaxien au Stade Gabésien, Espérance Sportive de Zarzis au Club Athlétique Bizertin et PS Sakiet Eddaier à Jeunesse Sportive d’Omrane.

Demi-finales et finale programmées en mai

Les demi-finales de la Coupe de Tunisie se joueront le 24 mai, tandis que la finale est prévue le 31 mai.

L’Espérance poursuit ainsi sa route dans la compétition avec l’objectif d’ajouter un nouveau trophée national à son palmarès.