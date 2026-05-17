Mamelodi Sundowns a remporté dimanche la finale aller de la Ligue des champions de la CAF face à AS FAR sur le score de 1-0.

La rencontre s’est disputée au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria devant un public acquis au club sud-africain.

Grâce à ce succès à domicile, les Sundowns prennent une légère avance avant la manche retour.

Aubrey Modiba décisif sur coup de pied arrêté

L’unique but du match a été inscrit à la 37e minute par Aubrey Modiba.

Le latéral international sud-africain a trouvé le chemin des filets sur un ballon arrêté frappé à environ trente mètres des cages gardées par Ahmed Reda Tagnaouti.

L’AS FAR n’est pas parvenue à revenir au score malgré plusieurs tentatives au cours de la seconde période.

Une finale encore ouverte avant le retour

Avec cette victoire minimale, Mamelodi Sundowns conserve un avantage avant le match retour qui désignera le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF.

Le club marocain devra désormais inverser la tendance lors de la deuxième manche pour espérer décrocher le trophée continental.