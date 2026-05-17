Le Séville FC accueille le Real Madrid ce dimanche 17 mai 2026 à 18h00 dans le cadre de la 37e journée de la La Liga. Cette rencontre se disputera au Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, théâtre d’une affiche très attendue du championnat espagnol.

Le Real Madrid abordera ce déplacement avec l’objectif de poursuivre sa bonne dynamique en championnat et de consolider sa position au classement avant la dernière journée de la saison. En face, le FC Séville tentera de profiter de l’avantage du terrain pour réaliser un résultat positif devant ses supporters et terminer l’exercice sur une note encourageante.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h00 et le match sera retransmis en direct sur la chaîne beIN Sports 5. Les passionnés de football espagnol pourront suivre cette confrontation en direct tout au long de la soirée dominicale.