Le Newcastle United accueille le West Ham United ce dimanche 17 mai 2026 à 18h30, dans le cadre de la 37e journée de la Premier League. La rencontre se disputera au stade de St James’ Park, dans une ambiance qui s’annonce électrique.

Ce duel oppose deux formations anglaises aux ambitions différentes en fin de saison. Newcastle tentera de s’imposer à domicile pour conclure son exercice sur une note positive devant ses supporters, tandis que West Ham cherchera à repartir avec un résultat positif en déplacement.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h30, et le match sera diffusé en direct sur Canal+ Foot. Les fans de football anglais pourront ainsi suivre cette affiche de la 37e journée de Premier League en soirée.