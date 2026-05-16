Le gardien de but et capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a prolongé son contrat d’une saison. Il est désormais lié au club allemand jusqu’à l’été 2027. L’annonce a été faite vendredi par le double champion d’Allemagne en titre.

À 40 ans, le portier allemand poursuivra ainsi une 16e saison sous les couleurs bavaroises. Dans un communiqué relayé par le club, Neuer a expliqué avoir pris le temps de réfléchir avant de se décider.

« J’ai pris le temps de réfléchir avant de prendre ma décision. Ici, toutes les conditions sont réunies : avec cette équipe, nous pouvons battre n’importe quel adversaire », a-t-il déclaré.

Une hiérarchie des gardiens en évolution

Selon la presse allemande, le temps de jeu de Neuer devrait être davantage partagé avec le jeune Jonas Urbig, recruté en provenance de Cologne en janvier 2025. Le club prépare progressivement la transition dans les buts.

Le Bayern a également prolongé le contrat de son troisième gardien, Sven Ulreich, pour une saison supplémentaire, consolidant ainsi son secteur défensif.

Une décision retardée par les blessures

Initialement attendu pour trancher plus tôt, Neuer avait repoussé sa décision. En fin de contrat au 30 juin 2026, il a demandé davantage de temps après deux déchirures musculaires survenues en février et en mars.

Malgré ces blessures, le gardien a rapidement retrouvé son niveau. Il s’est montré décisif lors des quarts et des demi-finales de la Ligue des champions face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, multipliant les arrêts importants.

Une légende toujours influente

Arrivé au Bayern à l’été 2011 en provenance de Schalke 04, Neuer s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, marquant profondément l’évolution du poste au niveau mondial.

Son palmarès avec le club bavarois est considérable : deux Ligues des champions (2013, 2020), 13 titres de champion d’Allemagne, et plusieurs Coupes nationales. Une septième Coupe d’Allemagne pourrait s’ajouter prochainement, avec une finale prévue samedi 23 mai contre Stuttgart.

Vers un possible retour en sélection ?

Ses performances récentes ont relancé les spéculations autour d’un éventuel retour en équipe nationale pour la Coupe du monde en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique), prévue du 11 juin au 19 juillet.

Neuer avait pourtant annoncé la fin de sa carrière internationale après l’Euro-2024. Selon plusieurs médias allemands, il figurerait néanmoins sur une liste élargie de 55 joueurs transmise à la FIFA, pouvant servir en cas de besoin pour des remplacements de dernière minute.