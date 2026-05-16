L’Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial, a déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Hambourg sur terre battue. La décision a été annoncée vendredi par les organisateurs. Le joueur souffre de problèmes de dos, à une semaine du début de Roland-Garros 2026.

Hambourg occupe une place particulière dans la carrière du joueur. Né dans la ville, Zverev a expliqué, dans un communiqué cité par les organisateurs, que cette absence est difficile.

« Hambourg, c’est ma ville natale et jouer devant mon public à domicile a toujours quelque chose de spécial pour moi. Malheureusement, j’ai des problèmes de dos qui m’ont handicapé tout au long de la saison sur terre battue », a-t-il déclaré.

Une saison sur terre battue perturbée

Cette blessure intervient dans une période délicate pour le joueur allemand. Finaliste du Masters 1000 de Madrid, il avait été largement dominé par le numéro un mondial Jannik Sinner (6-1, 6-2).

Plus récemment, il s’est arrêté en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Il avait été battu par l’Italien Luciano Darderi, 20e mondial.

Ces résultats confirment une dynamique irrégulière sur la saison sur terre battue, marquée par des difficultés physiques persistantes.

Roland-Garros en ligne de mire

En l’absence du numéro 2 mondial Carlos Alcaraz, blessé, Zverev reste l’un des principaux concurrents de Sinner pour le titre à Paris.

Le tournoi de Roland-Garros débute le 24 mai et s’étendra jusqu’au 7 juin. La participation du joueur allemand reste désormais conditionnée à l’évolution de son état physique.