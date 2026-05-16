La seconde demi-finale du Masters 1000 de Rome entre le numéro un mondial Jannik Sinner et le Russe Daniil Medvedev a été interrompue vendredi soir en raison de fortes pluies, alors que l’Italien semblait avoir repris le contrôle d’un match très disputé.

La rencontre a été stoppée vers 21h45 (19h45 GMT) sur le Campo Centrale. À ce moment-là, Sinner menait 4-2 dans la troisième manche décisive. Medvedev servait dans le septième jeu et disposait d’un avantage (A-40) lorsque l’arbitre a décidé d’interrompre le match face à l’intensification des précipitations.

Les organisateurs ont rapidement bâché le court central et annoncé qu’une reprise ne pourrait avoir lieu, au mieux, qu’à partir de 22h15 (20h25 GMT).

Un duel renversant entre les deux joueurs

Avant l’interruption, les deux joueurs avaient livré une opposition très intense. Sinner avait dominé la première manche 6-2 grâce à un jeu offensif et précis. Mais Medvedev est revenu dans le match en remportant la deuxième manche 7-5 après avoir profité d’une baisse physique visible de son adversaire.

L’Italien a montré plusieurs signes de fatigue dans ce deuxième set. Malgré cela, il est parvenu à reprendre l’ascendant dans la manche décisive avant l’arrêt du match.

Grand favori du tournoi en l’absence de son principal rival Carlos Alcaraz, forfait sur blessure, Sinner vise un premier sacre à Rome devant son public.

Un record en jeu pour Sinner

Le numéro un mondial reste sur une série impressionnante de 32 victoires consécutives en Masters 1000, un record qui renforce son statut de favori dans cette édition des Internationaux d’Italie.

En cas de victoire finale, il deviendrait le premier Italien à remporter le tournoi de Rome dans le tableau masculin depuis Adriano Panatta en 1976.

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera dimanche le Norvégien Casper Ruud en finale. Plus tôt dans la journée, Ruud a largement dominé l’Italien Luciano Darderi en deux sets secs, 6-1, 6-1.