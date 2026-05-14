Le Canada, le Mexique et les États-Unis s’apprêtent à accueillir la Coupe du monde FIFA 2026 qui démarre le 11 juin prochain.
Voici un aperçu des stades qui vont accueillir la compétition :
États-Unis (suite)
– Stade de Kansas City
Lieu : Kansas City, Missouri, États-Unis
Capacité : 73 000 places
Ouverture : 1972
Matches du Mondial de la FIFA 2026: Quatre matches de groupes, un 16e de finale et un quart de finale :
Mardi 16 juin : Argentine – Algérie (Groupe J)
Samedi 20 juin : Équateur – Curaçao (Groupe E)
Jeudi 25 juin : Tunisie – Pays-Bas (Groupe F)
Samedi 27 juin : Algérie – Autriche (Groupe J)
Vendredi 3 juillet : 1er du Groupe K – 3e du Groupe D/E/I/J/L (16e de finale)
Samedi 11 juillet : Vainqueur du match 95 – Vainqueur du match 96 (Quart de finale)
– Stade de Los Angeles
Lieu : Inglewood, Californie, États-Unis
Capacité : 70 000 places
Ouverture : 2020
Matches du Mondial de la FIFA 2026: Cinq matches de groupes, deux 16es de finale et un quart de finale :
Vendredi 12 juin : États-Unis – Paraguay (Groupe D)
Lundi 15 juin : Iran – Nouvelle-Zélande (Groupe G)
Jeudi 18 juin : Suisse – Bosnie-Herzégovine (Groupe B)
Dimanche 21 juin : Belgique – Iran (Groupe G)
Jeudi 25 juin : Turquie – États-Unis (Groupe D)
Dimanche 28 juin : 2e du Groupe A – 2e du Groupe B (16e de finale)
Jeudi 2 juillet : 1er du Groupe H – 2e du Groupe J (16e de finale)
Vendredi 10 juillet : Vainqueur du match 93 – Vainqueur du match 94 (Quart de finale)
– Stade de Miami
Lieu : Miami Gardens, Floride, États-Unis
Capacité : 65 000 places
Ouverture : 1987
Matches du Mondial de la FIFA 2026: Quatre matches de groupes, un 16e de finale, un quart de finale et le match pour la troisième place :
Lundi 15 juin : Arabie saoudite – Uruguay (Groupe H)
Dimanche 21 juin : Uruguay – Cap-Vert (Groupe H)
Mercredi 24 juin : Écosse – Brésil (Groupe C)
Samedi 27 juin : Colombie – Portugal (Groupe K)
Vendredi 3 juillet : 1er du Groupe J – 2e du Groupe H (16e de finale)
Samedi 11 juillet : Vainqueur du match 91 – Vainqueur du match 92 (Quart de finale)
Samedi 18 juillet : Perdant du match 101 – Perdant du match 102 (Finale de bronze).
– Stade de New York New Jersey
Lieu : East Rutherford, New Jersey, États-Unis
Capacité : 82 500 places
Ouverture : 2010
Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Cinq matches de groupes, un 16e de finale, un 8e de finale et la finale :
Samedi 13 juin : Brésil – Maroc (Groupe C)
Mardi 16 juin : France – Sénégal (Groupe I)
Lundi 22 juin : Norvège – Sénégal (Groupe I)
Jeudi 25 juin : Équateur – Allemagne (Groupe E)
Samedi 27 juin : Panamá – Angleterre (Groupe L)
Mardi 30 juin : 1er du Groupe I – 3e du Groupe C/D/F/G/H (16e de finale)
Dimanche 5 juillet : Vainqueur du match 76 – Vainqueur du match 78 (8e de finale)
Dimanche 19 juillet : Vainqueur du match 101 – Vainqueur du match 102 (Finale).
– Stade de Philadelphie
Lieu : Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis
Capacité : 69 000 places
Ouverture : 2003
Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Cinq matches de groupes et un 8e de finale
Dimanche 14 juin : Côte d’Ivoire – Équateur (Groupe E)
Vendredi 19 juin : Brésil – Haïti (Groupe C)
Lundi 22 juin : France – Irak (Groupe I)
Jeudi 25 juin : Curaçao – Côte d’Ivoire (Groupe E)
Samedi 27 juin : Croatie – Ghana (Groupe L)
Samedi 4 juillet : Vainqueur du match 74 – Vainqueur du match 77 (8e de finale).
– Stade de la baie de San Francisco
Lieu : Santa Clara, Californie, États-Unis
Capacité : 71 000 places
Ouverture : 2014
Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Cinq matches de groupes et un 16e de finale
Samedi 13 juin : Qatar – Suisse (Groupe B)
Mardi 16 juin : Autriche – Jordanie (Groupe J)
Vendredi 19 juin : Turquie – Paraguay (Groupe D)
Lundi 22 juin : Jordanie – Algérie (Groupe J)
Jeudi 25 juin : Paraguay – Australie (Groupe F)
Mercredi 1er juillet : 1er du Groupe D – 3e du Groupe B/E/F/I/J (16e de finale)
– Stade de Seattle
Lieu : Seattle, Washington, États-Unis
Capacité : 69 000 places
Ouverture : 2002
Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Quatre matches de groupes, un 16e de finale et un 8e de finale
Lundi 15 juin : Belgique – Égypte (Groupe G)
Vendredi 19 juin : États-Unis – Australie (Groupe D)
Mercredi 24 juin : Bosnie-Herzégovine – Qatar (Groupe) B
Vendredi 26 juin : Égypte – Iran (Groupe G)
Mercredi 1er juillet : 1er du Groupe G – 3e du Groupe A/E/H/I/J (16e de finale)
Lundi 6 juillet : Vainqueur du match 81 – Vainqueur du match 82 (8e de finale).