Le Canada, le Mexique et les États-Unis s’apprêtent à accueillir la Coupe du monde FIFA 2026 qui démarre le 11 juin prochain.

Voici un aperçu des stades qui vont accueillir la compétition :

États-Unis (suite)

– Stade de Kansas City

Lieu : Kansas City, Missouri, États-Unis

Capacité : 73 000 places

Ouverture : 1972

Matches du Mondial de la FIFA 2026: Quatre matches de groupes, un 16e de finale et un quart de finale :

Mardi 16 juin : Argentine – Algérie (Groupe J)

Samedi 20 juin : Équateur – Curaçao (Groupe E)

Jeudi 25 juin : Tunisie – Pays-Bas (Groupe F)

Samedi 27 juin : Algérie – Autriche (Groupe J)

Vendredi 3 juillet : 1er du Groupe K – 3e du Groupe D/E/I/J/L (16e de finale)

Samedi 11 juillet : Vainqueur du match 95 – Vainqueur du match 96 (Quart de finale)

– Stade de Los Angeles

Lieu : Inglewood, Californie, États-Unis

Capacité : 70 000 places

Ouverture : 2020

Matches du Mondial de la FIFA 2026: Cinq matches de groupes, deux 16es de finale et un quart de finale :

Vendredi 12 juin : États-Unis – Paraguay (Groupe D)

Lundi 15 juin : Iran – Nouvelle-Zélande (Groupe G)

Jeudi 18 juin : Suisse – Bosnie-Herzégovine (Groupe B)

Dimanche 21 juin : Belgique – Iran (Groupe G)

Jeudi 25 juin : Turquie – États-Unis (Groupe D)

Dimanche 28 juin : 2e du Groupe A – 2e du Groupe B (16e de finale)

Jeudi 2 juillet : 1er du Groupe H – 2e du Groupe J (16e de finale)

Vendredi 10 juillet : Vainqueur du match 93 – Vainqueur du match 94 (Quart de finale)

– Stade de Miami

Lieu : Miami Gardens, Floride, États-Unis

Capacité : 65 000 places

Ouverture : 1987

Matches du Mondial de la FIFA 2026: Quatre matches de groupes, un 16e de finale, un quart de finale et le match pour la troisième place :

Lundi 15 juin : Arabie saoudite – Uruguay (Groupe H)

Dimanche 21 juin : Uruguay – Cap-Vert (Groupe H)

Mercredi 24 juin : Écosse – Brésil (Groupe C)

Samedi 27 juin : Colombie – Portugal (Groupe K)

Vendredi 3 juillet : 1er du Groupe J – 2e du Groupe H (16e de finale)

Samedi 11 juillet : Vainqueur du match 91 – Vainqueur du match 92 (Quart de finale)

Samedi 18 juillet : Perdant du match 101 – Perdant du match 102 (Finale de bronze).

– Stade de New York New Jersey

Lieu : East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Capacité : 82 500 places

Ouverture : 2010

Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Cinq matches de groupes, un 16e de finale, un 8e de finale et la finale :

Samedi 13 juin : Brésil – Maroc (Groupe C)

Mardi 16 juin : France – Sénégal (Groupe I)

Lundi 22 juin : Norvège – Sénégal (Groupe I)

Jeudi 25 juin : Équateur – Allemagne (Groupe E)

Samedi 27 juin : Panamá – Angleterre (Groupe L)

Mardi 30 juin : 1er du Groupe I – 3e du Groupe C/D/F/G/H (16e de finale)

Dimanche 5 juillet : Vainqueur du match 76 – Vainqueur du match 78 (8e de finale)

Dimanche 19 juillet : Vainqueur du match 101 – Vainqueur du match 102 (Finale).

– Stade de Philadelphie

Lieu : Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Capacité : 69 000 places

Ouverture : 2003

Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Cinq matches de groupes et un 8e de finale

Dimanche 14 juin : Côte d’Ivoire – Équateur (Groupe E)

Vendredi 19 juin : Brésil – Haïti (Groupe C)

Lundi 22 juin : France – Irak (Groupe I)

Jeudi 25 juin : Curaçao – Côte d’Ivoire (Groupe E)

Samedi 27 juin : Croatie – Ghana (Groupe L)

Samedi 4 juillet : Vainqueur du match 74 – Vainqueur du match 77 (8e de finale).

– Stade de la baie de San Francisco

Lieu : Santa Clara, Californie, États-Unis

Capacité : 71 000 places

Ouverture : 2014

Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Cinq matches de groupes et un 16e de finale

Samedi 13 juin : Qatar – Suisse (Groupe B)

Mardi 16 juin : Autriche – Jordanie (Groupe J)

Vendredi 19 juin : Turquie – Paraguay (Groupe D)

Lundi 22 juin : Jordanie – Algérie (Groupe J)

Jeudi 25 juin : Paraguay – Australie (Groupe F)

Mercredi 1er juillet : 1er du Groupe D – 3e du Groupe B/E/F/I/J (16e de finale)

– Stade de Seattle

Lieu : Seattle, Washington, États-Unis

Capacité : 69 000 places

Ouverture : 2002

Matches du Mondial de la FIFA 2026 : Quatre matches de groupes, un 16e de finale et un 8e de finale

Lundi 15 juin : Belgique – Égypte (Groupe G)

Vendredi 19 juin : États-Unis – Australie (Groupe D)

Mercredi 24 juin : Bosnie-Herzégovine – Qatar (Groupe) B

Vendredi 26 juin : Égypte – Iran (Groupe G)

Mercredi 1er juillet : 1er du Groupe G – 3e du Groupe A/E/H/I/J (16e de finale)

Lundi 6 juillet : Vainqueur du match 81 – Vainqueur du match 82 (8e de finale).