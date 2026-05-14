Manchester City reste en course pour le titre en Premier League après le match en retard gagné contre Crystal Palace (3-0), mercredi, qui ramène l’équipe de Pep Guardiola à deux points d’Arsenal avant les deux dernières journées.

Le club d’Erling Haaland aurait quasiment perdu tout espoir en cas de défaite ou de match nul face aux Eagles d’Oliver Glasner, quinzièmes.

Mais la victoire acquise mercredi à domicile permet à Manchester City (2e, 77 pts) de rester dans la roue d’Arsenal (1er, 79 pts) avant ses deux derniers matches, disputés la semaine prochaine.

Les Citizens auront fort à faire contre Bournemouth, sixième en quête d’une qualification européenne, puis face à l’actuel cinquième, Aston Villa.

Le programme d’Arsenal semble bien plus aisé, avec la réception de l’avant-dernier Burnley, déjà relégué, et un court déplacement à Crystal Palace, dont le regard sera probablement tourné vers sa finale de Ligue Conference prévue trois jours après contre le Rayo Vallecano.

Guardiola avait lui décidé de faire reposer certains de ses meilleurs éléments au coup d’envoi, mercredi, comme Erling Haaland et Rayan Cherki, trois jours avant la finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea, et ce choix a été très commenté en Angleterre.

Mais l’entraîneur espagnol dispose de riches ressources dans son effectif et le pari s’est révélé payant, notamment grâce à Phil Foden, impliqué dans tous les bons coups en première période.

Manchester City a porté sa série d’invincibilité à quatorze matches en championnat (10 victoires, 4 nuls).

Les résultats :

– Mercredi 13 mai

Manchester City – Crystal Palace 3 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42

2. Manchester City 77 36 23 8 5 75 32 43

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12

5. Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 4

6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2

14. Leeds United 44 36 10 14 12 48 53 -5

15. Crystal Palace 44 36 11 11 14 38 47 -9

16. Nottingham Forest 43 36 11 10 15 45 47 -2

17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9

18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20

19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41