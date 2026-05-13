Les États-Unis accueilleront une partie importante de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec plusieurs stades majeurs répartis sur le territoire américain. Atlanta, Boston, Dallas et Houston figurent parmi les enceintes retenues pour organiser des rencontres de groupes ainsi que des matches à élimination directe.

Atlanta accueillera une demi-finale

Le stade d’Atlanta, situé en Géorgie, fait partie des principales enceintes du tournoi avec une capacité de 75 000 places.

Ouvert en 2017, il accueillera cinq matches de groupes, un seizième de finale, un huitième de finale et une demi-finale.

Parmi les affiches programmées figurent Espagne–Cap-Vert, Maroc–Haïti et RD Congo–Ouzbékistan. La demi-finale se jouera le 15 juillet.

Boston recevra un quart de finale

Le stade de Boston, à Foxborough dans le Massachusetts, dispose de 65 000 places.

L’enceinte accueillera cinq matches de groupes, un seizième de finale ainsi qu’un quart de finale.

Le programme comprend notamment Écosse–Maroc, Angleterre–Ghana et Norvège–France. Le quart de finale est prévu le 9 juillet.

Dallas, plus grande capacité parmi les stades présentés

Avec 94 000 places, le stade de Dallas, situé à Arlington au Texas, affiche la plus grande capacité parmi les enceintes présentées dans cette troisième partie.

Ouvert en 2009, il accueillera cinq matches de groupes, deux seizièmes de finale, un huitième de finale et une demi-finale.

Les rencontres Pays-Bas–Japon, Argentine–Autriche et Jordanie–Argentine figurent au programme.

Houston également mobilisé pour le tournoi

Le stade de Houston, au Texas, accueillera lui aussi plusieurs rencontres du Mondial 2026.

D’une capacité de 72 000 places, il organisera cinq matches de groupes, un seizième de finale et un huitième de finale.

Parmi les affiches annoncées figurent Allemagne–Curaçao, Portugal–RD Congo et Pays-Bas–Suède.

Une organisation répartie sur plusieurs grandes villes américaines

Les États-Unis constituent l’un des trois pays hôtes du Mondial 2026 aux côtés du Canada et du Mexique.

Cette édition marquera la première Coupe du monde organisée avec 48 équipes et un total de 104 matches.