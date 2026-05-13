A l’approche de la saison des moissons, les opérations d’entretien des pistes agricoles dans le gouvernorat de Manouba battent leur plein. Cette campagne est menée conjointement par le Commissariat régional au développement agricole et la direction régionale de l’équipement.

La chargée de gestion du CRDA, Besma Maddouri a indiqué à l’Agence TAP que ce programme couvre 120 pistes agricoles (330 km) ainsi que des pistes forestières (100 km) pour prévenir des incendies notamment pendant l’été.

Par ailleurs, la directrice régionale de l’équipement, Nejla Ben Khelifa a fait savoir que l’entretien des routes classées (400 km) se poursuit en particulier dans les délégations de Mornaguia, Borj El Amri et Manouba en vue d’assurer un bon démarrage de la campagne céréalière 2025-2026.