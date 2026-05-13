La Confédération africaine de football a annoncé mercredi la création du Comité de supervision « PAMOJA », chargé de coordonner les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

L’annonce a été faite à Nairobi par le président de la CAF, Patrice Motsepe, à l’issue d’une réunion de travail réunissant les ministres des Sports des trois pays hôtes ainsi que les présidents de leurs fédérations nationales de football.

Une coordination régionale renforcée

Selon un communiqué publié par la CAF, les participants ont signé une résolution commune officialisant avec effet immédiat la mise en place de cette nouvelle structure.

Le comité PAMOJA aura pour mission d’assurer l’orientation stratégique, le suivi et la coordination des préparatifs dans les trois pays organisateurs.

Cette instance devra superviser plusieurs volets liés à l’organisation du tournoi continental, notamment les infrastructures sportives, les dispositifs logistiques et la coopération régionale.

Des objectifs fixés avant fin août 2026

La feuille de route adoptée par les pays organisateurs prévoit plusieurs étapes à atteindre avant la fin du mois d’août 2026.

Parmi les priorités figurent l’accélération des travaux de construction et de modernisation des stades et infrastructures, la confirmation des villes hôtes ainsi que la finalisation des plans opérationnels.

Le renforcement de la coopération transfrontalière fait également partie des objectifs annoncés, notamment dans les domaines des visas, de la sécurité, de la mobilité et de la préparation médicale.

Une première historique pour l’Afrique de l’Est

La CAN 2027 constituera une première dans l’histoire de la compétition africaine, avec une organisation commune assurée par trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Le tournoi se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027.

La CAF a également précisé que le tirage au sort des éliminatoires de la phase de groupes aura lieu le 19 mai 2026.