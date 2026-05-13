Programme des quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026, prévus les 20 et 21 mai courant à partir de 15h30 :

Mercredi 20 mai

A Sfax:

CS Sfaxien – Stade Gabésien

A Zarzis:

ES Zarzis – CA Bizertin

Jeudi 21 mai

Stade à déterminer:

BS Bouhajla – vainqueur ES Métlaoui/Espérance ST

Stade à déterminer:

PS Sakiet Eddaier – JS Omrane

A noter que le match en retard comptant pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de football, édition 2025-2026, entre l’ES Métlaoui et l’Espérance de Tunis se jouera le dimanche 17 mai prochain à partir de 15h30 au stade municipal de Métlaoui. Les demi-finales auront lieu le 24 mai, la finale de la compétition étant programmée pour le 31 mai.