Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées organise, Du 14 au 17 mai prochain, à Tunis, la Foire nationale de la famille productrice dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la famille, le 15 mai prochain.

Selon un communiqué publié ce mercredi par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes , ce salon réunit 30 familles productives bénéficiant des programmes du ministère pour l’intégration économique des familles en situation particulière, ainsi que des mères d’élèves, des associations de développement féminin et des entreprises privées des gouvernorats de Tunis, d’Ariana, de Ben Arous et de Monastir.

Ce salon national a pour objectif d’aider les familles productrices à commercialiser leurs produits, à faire connaître leur valeur et leur qualité, à soutenir leur contribution au cycle économique et à offrir un espace direct du producteur au consommateur pour présenter et commercialiser des produits familiaux de qualité à des prix compétitifs adaptés au budget des familles tunisiennes.