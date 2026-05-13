Désignation des arbitres des rencontres de la 30e et dernière journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues jeudi:

Jeudi 14 mai.

A Radès:

Club africain – O.Béja Arb: Houssem Boulaares / VAR: Seifeddine Ouartani

A Monastir:

US Monastir – AS Soliman Arb: Haythem Trabelsi / VAR: Mehrez Melki

A Métlaoui:

ES Métlaoui – JS Kairouan Arb: Nidhal Ben Letaief / VAR: Hosni Neili

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance ST Arb: Bassem Belaid / VAR: Walid Mansri

A Sfax:

CS Sfaxien – ES Sahel Arb: Hamza Jaied / VAR: Montassar Belarbi.