Désignation des arbitres des rencontres de la 30e et dernière journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues jeudi:
Jeudi 14 mai.
A Radès:
Club africain – O.Béja Arb: Houssem Boulaares / VAR: Seifeddine Ouartani
A Monastir:
US Monastir – AS Soliman Arb: Haythem Trabelsi / VAR: Mehrez Melki
A Métlaoui:
ES Métlaoui – JS Kairouan Arb: Nidhal Ben Letaief / VAR: Hosni Neili
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane – Espérance ST Arb: Bassem Belaid / VAR: Walid Mansri
A Sfax:
CS Sfaxien – ES Sahel Arb: Hamza Jaied / VAR: Montassar Belarbi.