La Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) organise, du 15 au 17 mai 2026, à Chenini Gabès, dans le Sud, un stage régional pour les animateurs de ciné-clubs.

Cette formation avancée est destinée aux superviseurs de clubs de cinéma pour améliorer leurs compétences en organisation.

Les organisateurs expliquent que ce stage régional, à l’intention des ciné-clubs du Sud, est une formation approfondie pour les animateurs.

Elle est conçue pour les aider à perfectionner leurs compétences et à acquérir de nouvelles connaissances dans l’animation de ciné-clubs.

Ce programme vise à développer les compétences essentielles nécessaires pour organiser des projections de films, animer des débats et créer une expérience cinématographique enrichissante pour les participants.