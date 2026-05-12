ITALCAR et le constructeur chinois Changan ont procédé à la livraison des premières unités Deepal, marquant une nouvelle étape dans le développement du véhicule électrique en Tunisie. La présence d’une délégation de haut niveau de Changan souligne l’importance stratégique du marché tunisien dans l’expansion africaine du groupe.

Avec Deepal, positionnée sur le segment de l’électrique premium, les deux partenaires misent sur les technologies embarquées, le design et un service après-vente adapté aux exigences de la mobilité électrique. L’événement a également mis l’accent sur l’expérience client à travers un voyage en Chine offert à deux propriétaires afin de découvrir les installations industrielles de Changan.

Cette initiative intervient dans un contexte de transition vers des solutions de mobilité plus économes en énergie et à plus faible impact environnemental, alors que le marché tunisien amorce progressivement son ouverture aux véhicules électriques.

Les modèles REEV (Range Extended Electric Vehicle) constituent une catégorie de véhicules électriques équipés d’un prolongateur d’autonomie. Ce système associe une motorisation électrique principale à un moteur thermique utilisé uniquement pour recharger la batterie lorsque son niveau devient faible. Contrairement aux véhicules hybrides classiques, le moteur thermique n’entraîne pas directement les roues. Cette technologie vise à offrir une autonomie plus importante tout en réduisant la dépendance aux infrastructures de recharge, notamment sur les longs trajets.