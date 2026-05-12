L’Association tunisienne des infirmiers, en collaboration avec l’Institut supÃ©rieur des sciences infirmiÃ¨res de Tunis, a organisÃ© ce mardi, au siÃ¨ge de l’Institut, un colloque scientifique Ã l’occasion de la JournÃ©e internationale des infirmiÃ¨res, cÃ©lÃ©brÃ©e chaque annÃ©e le 12 mai.

La cÃ©lÃ©bration de cette annÃ©e, met en lumiÃ¨re lâ€™un des principaux enjeux du dÃ©veloppement de la profession infirmiÃ¨re en Tunisie, Ã savoir lâ€™Ã©tablissement dâ€™un rÃ©fÃ©rentiel professionnel clair et complet pour les infirmiers, soutenant le dÃ©veloppement professionnel et amÃ©liorant la qualitÃ© des services de santÃ© conformÃ©ment aux normes nationales et internationales.

Le prÃ©sident de lâ€™Association tunisienne des infirmiers et infirmiÃ¨res, et infirmier major principal au CHU la Rabta Ã Tunis, Rabeh Khlifi, a prÃ©cisÃ© que ce colloque aborde l’importance de mettre en place un rÃ©fÃ©rentiel pour la profession infirmiÃ¨re en Tunisie, afin de garantir les droits des infirmiers et de contribuer au dÃ©veloppement de la profession, en Ã©largissant les compÃ©tences des infirmiers dans les domaines de lâ€™Ã©valuation, au service de la santÃ© des citoyens et de lâ€™amÃ©lioration de la qualitÃ© des services de santÃ©.

Il a soulignÃ© que l’Ã©tablissement de ce cadre de rÃ©fÃ©rence est devenu une nÃ©cessitÃ© urgente, en coordination avec les diffÃ©rentes parties concernÃ©es, afin de limiter la migration des infirmiers et infirmiÃ¨res Ã l’Ã©tranger, prÃ©cisant que la liste d’attente des infirmiers dans les hÃ´pitaux est quasi inexistante, alors que la Tunisie enregistre des taux Ã©levÃ©s de migration des compÃ©tences infirmiÃ¨res, notamment vers les pays europÃ©ens et le Canada.

Le prÃ©sident de lâ€™Association tunisienne des infirmiers a ajoutÃ© quâ€™une vingtaine dâ€™infirmiers au Canada sont titulaires de doctorats leur permettant dâ€™enseigner dans des Ã©coles prestigieuses, alors que la Tunisie aurait pu, selon lui, bÃ©nÃ©ficier de leur expertise.

Cette rencontre a constituÃ© un espace scientifique riche en discussions et en Ã©changes dâ€™expÃ©riences entre infirmiers, Ã©tudiants en sciences infirmiÃ¨res, universitaires, professionnels de santÃ© et dÃ©cideurs, afin de construire une vision commune de lâ€™avenir de la profession et de renforcer la place de lâ€™infirmier au sein du systÃ¨me de santÃ©.