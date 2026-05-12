Le Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, débutera le 11 juin prochain. Le Mexique accueillera plusieurs rencontres importantes dans trois enceintes réparties entre Mexico, Guadalajara et Monterrey.

Cette deuxième partie consacrée aux stades du Mondial 2026 présente les infrastructures mexicaines retenues pour la compétition.

Le stade de Mexico accueillera le match d’ouverture

Le Stade de Mexico, inauguré en 1966 et doté d’une capacité de 83.000 places, sera l’un des principaux sites du tournoi. L’enceinte accueillera trois matches de groupes, un seizième de finale et un huitième de finale.

Le match d’ouverture opposera le Équipe du Mexique de football à l’Équipe d’Afrique du Sud de football le 11 juin dans le groupe A.

Parmi les autres affiches programmées figurent :

Équipe d’Ouzbékistan de football – Équipe de Colombie de football

Équipe de Tchéquie de football – Mexique

Le stade accueillera ensuite un seizième de finale le 30 juin puis un huitième de finale le 5 juillet.

Guadalajara recevra quatre matches de groupes

Le Stade de Guadalajara, ouvert en 2010 et capable d’accueillir 48.000 spectateurs, sera réservé à la phase de groupes.

Le programme débutera le 11 juin avec la rencontre entre l’Équipe de Corée du Sud de football et la Tchéquie.

Le Mexique affrontera également la Corée du Sud dans cette enceinte le 18 juin.

Deux autres rencontres sont prévues :

Colombie – Équipe de République démocratique du Congo de football

Équipe d’Uruguay de football – Équipe d’Espagne de football

Monterrey accueillera deux matches de la Tunisie

Le Stade de Monterrey, inauguré en 2015 et doté de 53.500 places, accueillera plusieurs affiches du groupe F, dont deux rencontres de la Équipe de Tunisie de football.

La Tunisie y affrontera la Équipe de Suède de football le 14 juin puis l’Équipe du Japon de football le 20 juin.

Le stade recevra également le match entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud le 24 juin ainsi qu’un seizième de finale le 29 juin.