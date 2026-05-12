Le Coupe du Monde de la FIFA 2026 débutera le 11 juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Parmi les infrastructures retenues pour accueillir la compétition, deux stades canadiens recevront plusieurs affiches de la phase de groupes ainsi que des rencontres à élimination directe.

Cette première partie consacrée aux enceintes du Mondial 2026 présente le stade de Toronto et le BC Place de Vancouver.

Le stade de Toronto accueillera six rencontres

Le Stade de Toronto, inauguré en 2007, dispose d’une capacité de 45.000 places. L’enceinte accueillera cinq matches de groupes et un seizième de finale.

Le premier match programmé à Toronto opposera le Équipe du Canada de football à la Équipe de Bosnie-Herzégovine de football le 12 juin dans le groupe B.

D’autres rencontres de groupes sont également prévues :

Équipe du Ghana de football – Équipe du Panama de football

Équipe d’Allemagne de football – Équipe de Côte d’Ivoire de football

Panama – Équipe de Croatie de football

Équipe du Sénégal de football – Équipe d’Irak de football

Le stade accueillera également un seizième de finale le 2 juillet entre le deuxième du groupe K et le deuxième du groupe L.

Vancouver recevra un huitième de finale

Le BC Place, ouvert en 1983, possède une capacité de 54.000 places. Il accueillera cinq matches de groupes, un seizième de finale et un huitième de finale.

Le programme débutera le 13 juin avec la rencontre entre l’Équipe d’Australie de football et l’Équipe de Turquie de football dans le groupe D.

Le Canada disputera également un match à Vancouver contre l’Équipe du Qatar de football le 18 juin.

Parmi les autres affiches prévues figurent :

Équipe de Nouvelle-Zélande de football – Équipe d’Égypte de football

Équipe de Suisse de football – Canada

Nouvelle-Zélande – Équipe de Belgique de football

Le BC Place accueillera ensuite un seizième de finale le 2 juillet puis un huitième de finale le 7 juillet.