Des interventions sont, actuellement, menées par la direction de l’équipement à Tozeur pour éliminer les accumulations de sable sur plusieurs routes et pistes rurales, suite à de fortes tempêtes enregistrées récemment dans la région.

Le directeur régional de l’équipement, Thabet Nsibi a indiqué à l’Agence TAP que ces opérations concernent notamment la route nationale N3 à l’entrée d’El Hamma du Djérid vers le pont El Gouifla ainsi que la route nationale N16 en direction de Tamaghza, outre les pistes agricoles menant au village Chakmou et celles reliant Nefta et Hezoua.

Selon la même source, ces opérations de déblaiement et nettoyage vont se poursuivre jusqu’à fin juin prochain afin de dégager toutes les voies routières.