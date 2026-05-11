L’Américaine Coco Gauff s’est qualifiée avec difficulté pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Rome. Opposée à sa compatriote Iva Joric, la numéro 4 mondiale a dû sauver une balle de match avant de s’imposer 5-7, 7-5, 6-2 après deux heures et 45 minutes de jeu.

Finaliste de l’édition précédente sur la terre battue romaine, Gauff a longtemps été bousculée par une adversaire de 18 ans particulièrement combative. La jeune Américaine a même pris un sérieux avantage dans le deuxième set en menant 5-3 et en se procurant une balle de match.

Une balle de match sauvée dans le deuxième set

Déjà accrochée lors du tour précédent par l’Argentine Solana Sierra, Gauff a une nouvelle fois dû puiser dans ses ressources pour éviter une élimination prématurée.

Menée dans la deuxième manche, la lauréate du Roland-Garros 2025 est parvenue à repousser la balle de match avant d’enchaîner quatre jeux consécutifs pour égaliser à une manche partout.

Cette réaction lui a permis de reprendre le contrôle de la rencontre au moment décisif.

Iva Joric freinée physiquement

Avant le début du troisième set, Iva Joric a demandé une pause médicale pour soigner un doigt. La jeune joueuse, finaliste cette saison à Hobart et quart de finaliste de l’Open d’Australie, a ensuite concédé son service dès l’entame de la manche décisive.

Elle ne parviendra plus à revenir dans la rencontre face à une Gauff plus solide physiquement et plus régulière dans les échanges.

Un quart de finale relevé en perspective

Éliminée dès les huitièmes de finale du tournoi de Madrid, Coco Gauff poursuit cette fois son parcours dans la capitale italienne.

L’Américaine tentera désormais de rejoindre le dernier carré face à la Russe Mirra Andreeva ou à la Belge Elise Mertens.

Cette qualification confirme la capacité de Gauff à résister dans des matchs disputés sur terre battue, à quelques semaines des grandes échéances de la saison.