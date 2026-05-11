La Fédération internationale de football a entamé, lundi, la réception des listes provisoires des sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un format élargi à 48 équipes, une première dans l’histoire du Mondial.

La FIFA avait fixé le 11 mai comme date officielle de début du dépôt des listes préliminaires. Chaque sélection devra transmettre un groupe compris entre 35 et 55 joueurs. Parmi eux, quatre gardiens de but devront obligatoirement figurer dans la liste.

Des listes provisoires réservées à un usage interne

L’instance mondiale du football a précisé que ces listes préliminaires resteront confidentielles. Elles seront utilisées uniquement à des fins internes et ne feront pas l’objet d’une publication officielle.

La FIFA a également arrêté au 2 juin la date de publication des listes définitives des équipes qualifiées. Chaque sélection devra alors présenter un effectif final composé de 23 à 26 joueurs, avec un minimum de trois gardiens de but.

Des règles strictes pour les remplacements

La FIFA maintient un encadrement précis concernant les modifications des listes finales avant le début de la compétition. Les remplacements seront autorisés uniquement en cas de blessure grave ou de maladie, et ce jusqu’à 24 heures avant le premier match de chaque sélection.

Les gardiens de but bénéficient toutefois d’un régime particulier. Ils pourront être remplacés à tout moment pendant le tournoi en cas de blessure ou d’urgence médicale.

Selon la FIFA, ces dispositions visent à préserver l’équité sportive tout en laissant une marge limitée aux sélections pour gérer des situations exceptionnelles sans compromettre l’intégrité de la compétition.

La Tunisie fixée sur ses adversaires

Le Mondial 2026 se disputera sur le territoire des États-Unis, du Canada et du Mexique du 11 juin au 19 juillet.

La Tunisie évoluera dans le groupe F en compagnie des Pays-Bas, du Japon et de la Suède.

Cette édition marquera également l’entrée en vigueur du nouveau format à 48 équipes, qui augmentera le nombre total de matchs et élargira la représentation des différentes confédérations.